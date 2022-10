Accord sur le budget fédéral: les syndicats policiers s'apprêtent à mener des actions de protestation

La nature de ces actions et le calendrier seront décidés dans le courant de la semaine prochaine. Les grèves sont difficilement réalisables au sein de la police, mais les policiers ont d'autres moyens de mobilisation, comme la grève du zèle. Il y a un an, de telles actions avaient été menées à l'aéroport de Zaventem et dans la rue de la Loi.

Cette annonce d'actions syndicales constitue une réaction à l'accord budgétaire au niveau fédéral révélé cette semaine. La hausse salariale qui avait été promise aux policiers sera étalée dans le temps, par exemple. Le régime avantageux de pension que constitue la NAPAP (non-activité préalable à la pension) devrait être progressivement aboli d'ici 2030. Pour l'ACV (CSC), cela s'apparente à une "déclaration de guerre". Le syndicat estime que le gouvernement fédéral bafoue la concertation sociale.

Les organisations syndicales ont dans leur viseur la ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden (CD&V), même s'ils disent reconnaître la patte libérale dans les coupes budgétaires.