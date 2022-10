De Wever : "Si Conner Rousseau poursuit ses coalitions avec le PVDA, il brisera lui-même le cordon sanitaire"

Le président de la N-VA, Bart De Wever, n'est pas emballé par l'annonce de Conner Rousseau selon laquelle son parti Vooruit fera sauter toutes les coalitions avec la N-VA si les nationalistes flamands sont tentés de coopérer avec le Vlaams Belang en 2024. "S'il poursuit lui-même ses coalitions avec le PVDA, il brisera lui-même le cordon sanitaire. J'attends de lui qu'il soit cohérent et que ces coalitions disparaissent", a déclaré De Wever à VTM News dimanche.

Le président de Vooruit, Conner Rousseau, a déclaré au début du mois qu'il maintiendrait le cordon sanitaire sans relâche et qu'il ferait même sauter toutes les coalitions avec la N-VA si ce parti était tenté de collaborer avec le Vlaams Belang. De Wever a répondu dimanche qu'il n'acceptait pas cette remarque. "Rousseau lui-même a des coalitions avec le PVDA - les communistes sont aussi des extrémistes politiques - à Zelzate et Borgerhout. Ensuite, vous devez être "propre sur vous". S'il continue avec ces communistes, c'est lui qui brisera et continuera à briser un cordon sanitaire - si tant est qu'il doive exister."

C'est pourquoi De Wever attend de Rousseau qu'il soit "cohérent" et fasse disparaître ces coalitions avec le PVDA. "À ce moment-là, il pourra me demander des comptes sur mon comportement, et pas une seconde avant", a-t-il déclaré.

M. De Wever a répété que la capacité de ce parti à former une coalition ne dépend que du Vlaams Belang lui-même. "J'attends toujours le changement dans ce parti. Ils vont d'un incident à l'autre, ce parti s'efforçant toujours de ne pas faire preuve d'esprit de clocher et s'attirant toujours des ennuis avec la même rancœur. Une fois qu'ils auront fait le ménage qui doit être fait dans ce parti, cela pourrait être fait en ce qui me concerne. Mais les seuls qui en décideront sont les membres de la N-VA. Et je ne pense pas que Conner Rousseau soit un membre de la N-VA."