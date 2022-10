Le parlement flamand recommande la levée de l'immunité parlementaire de Sihame El Kaouakibi

Let's Go Urban: un rapport accuse la députée flamande Sihame El Kaouakibi d'"abus systématique"

L'inspection flamande des finances a bouclé son rapport sur les subventions accordées au cours des ans aux organisations à but non lucratif de la députée flamande Sihame El Kaouakibi (ex-Open Vld) et qui pointe un "abus systématique des flux de subventions", a-t-on appris jeudi.