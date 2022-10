Accueil Belgique Politique belge Le PS veut que la Belgique présente ses excuses au Congo et qu’elle répare Le député Lacroix émet l’idée de la mise en place d’une fondation commune. Stéphane Tassin Journaliste politique ©Photo News

L'État belge présentera-t-il un jour des excuses au Congo, au Rwanda et au Burundi pour l'époque coloniale ? C'est ce que souhaite le PS par la voix du député fédéral Christophe Lacroix. Les travaux de la Commission spéciale "passé colonial" de la Chambre touchent à leur fin et ses membres doivent désormais se pencher sur les recommandations. Sentant que les débats pourraient être pollués par des accusations mal définies et un peu simpliste de "wokisme", émanant d'adversaires politiques,...