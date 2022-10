Les partis de gauche et de droite ont chacun exposé leur point de vue.

Passé colonial: les députés de la Vivaldi divisés sur l'opportunité d'excuses et d'indemnisations

Les députés de la majorité membres de la commission spéciale de la Chambre sur le passé colonial de la Belgique sont apparus divisés lundi sur l'opportunité pour le royaume de s'excuser pour son action dans ses anciennes colonies, tout comme sur la question d'éventuelles indemnisations. Après deux années de travail et près de 300 auditions, la commission spéciale est à présent engagée dans la dernière ligne droite de ses travaux. Elle doit accoucher, avant la fin de cette année normalement, de son rapport final, lequel fera le bilan des travaux tout en avançant une série de recommandations.

Mais à la lumière des échanges de ce lundi, le travail ne sera toutefois guère aisé. Ailes gauche et droite de la majorité Vivaldi ont en effet étalé leurs différences sur la question d'éventuelles excuses officielles de la Belgique, tout comme sur celle de réparations envers ses anciennes colonies (Congo, Rwanda et Burundi).

Si Christophe Lacroix (PS) et Guillaume Defossé (Ecolo) ont défendu l'idée d'excuses et la nécessité de réparations, leurs partenaires de majorité libéraux s'y sont toutefois montrés bien plus réticents.

Ainsi, Benoît Piedboeuf (MR) a clairement écarté l'idée de quelconques excuses ou tout déboulonnage de statues rappelant le passé colonial. Le libéral a dit préférer en rester à l'expression de "regrets" par la Belgique, ce que le roi Philippe a d'ailleurs déjà fait lors d'un récent voyage à Kinshasa.

Au nom de l'Open Vld, Goedele Liekens a, elle, fermement rejeté toute indemnisation financière aux anciennes colonies.

"On ne peut pas demander aux citoyens belges de payer aujourd'hui pour un passé qu'ils n'ont pas choisi", a fait valoir l'élue, laquelle s'est toutefois montrée ouverte à d'autres formes de réparations, comme la restitution d'œuvres d'art par exemple.

Aussi dans la majorité, Jan Briers (CD&V) a, lui, préconisé une "approche nuancée" dans ce débat sensible des réparations.

Si la Belgique se doit de reconnaître son passé colonial et les souffrances qu'il a générées, il importe surtout aujourd'hui de "travailler à l'avenir", a-t-il défendu.

"Ces (trois) pays attendent surtout de nous des actions concrètes et des partenariats", a dit M. Briers, préconisant ceux-ci dans les domaines académique, scientifique, de coopération au développement, voire de sécurité au vu de la situation actuelle dans l'est du Congo.

Pour financer ces projets, l'élu suggère la création d'une fondation, sur le modèle de ce que l'Allemagne a mis sur pied après la Seconde Guerre mondiale pour indemniser ceux qui avaient été contraints au travail forcé par les nazis.

La manière dont cette fondation serait financée doit encore être affinée, mais socialistes et écologistes ont accueilli lundi favorablement cette idée.

Dans l'opposition, Marc Van Hees (PTB) s'est dit favorable à l'octroi d'éventuelles réparations financières aux anciennes colonies, mais pas par l'Etat belge.

"Ce n'est pas à la population de payer, mais plutôt à ceux qui se sont enrichis durant ce passé colonial", a-t-il jugé en désignant les grandes entreprises ainsi que la monarchie belge.

La N-VA est, elle, apparue rétive à l'idée d'excuses officielles, ce qui reviendrait à "introduire un complexe de honte dans notre société", a estimé Wim Van der Donckt.

"Le Congo a été le jardin d'une élite belge. On ne peut généraliser (l'exploitation des colonies, ndlr) à toute la population", a-t-il ajouté, rejetant aussi toute idée d'indemnisation.

À la lumière de ces prises de position en tous sens, le président de la commission spéciale, Wouter De Vriendt (Groen), a promis d'adresser "aussi vite que possible" un projet de rapport aux commissaires. Ceux-ci devraient se retrouver ensuite pour en débattre.