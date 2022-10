Crise énergétique: manifestation d'une centaine de boulangers devant le cabinet Borsus

Une petite centaine de boulangers et autres artisans ont manifesté mardi matin à Namur, devant le cabinet du ministre wallon de l'Economie, Willy Borsus. Ils réclamaient notamment à pouvoir bénéficier d'un tarif social ainsi qu'un décloisonnement du prix du gaz et de l'électricité alors que leurs factures énergétiques explosent et mettent en péril leur activité.

Au cabinet Borsus, où le ministre a reçu une délégation de manifestants, on assure avoir écouté leurs revendications. Toutefois, l'octroi d'un tarif social est une compétence fédérale tandis que le décloisonnement du gaz et de l'électricité dépend de l'Europe, y précise-t-on.

Aucune annonce supplémentaire n'est intervenue au-delà des 505 millions d'aide aux entreprises annoncés dans la foulée du conclave budgétaire, indique enfin le cabinet Borsus.