"Les villes et communes peuvent décider d'une réduction de l'éclairage public"

Juridiquement, les communes peuvent décider d'une réduction de l'éclairage public sur leur territoire, a affirmé le ministre wallon des Pouvoirs locaux, Christophe Collignon, mardi, en commission du parlement régional. "Pour autant qu'elles prennent une décision proportionnée à l'objectif d'économie qu'elles poursuivent et que cette décision leur permette encore, selon une estimation de la situation, de répondre à leur obligation de moyen de garantir la sureté et la commodité du passage dans les rues, les villes et communes peuvent décider d'une réduction de l'éclairage sur certaines parties de leur territoire", a-t-il répondu aux parlementaires régionaux, Benoît Dispa (Les Engagés) et John Beugnies (PTB), qui l'interrogeaient notamment sur les conséquences juridiques d'une telle décision.

"Les communes doivent nécessairement prendre en compte les conséquences raisonnablement prévisibles de leurs décisions. Ce qui importe, c'est qu'elles puissent démontrer avoir pris leur décision de manière raisonnable, au terme d'une réflexion ayant pris en compte les spécificités du territoire communal et l'ampleur du coût de l'éclairage sur leur budget", a ajouté le ministre.

"Autrement dit, si une commune ne peut plus ou risque de ne plus pouvoir faire face à certaines de ses autres missions essentielles en raison de l'augmentation du coût de l'éclairage public et l'expose dans sa décision, le juge, qui ne peut pas substituer son appréciation à celle de l'autorité administrative, mais uniquement sanctionner une erreur manifeste d'appréciation, pourra difficilement conclure au caractère disproportionné ou fautif de la décision prise, quelles que soient les conséquences qui en découleraient", a-t-il poursuivi.

"Le seul bémol à cette analyse reste l'impossibilité pour les communes de décider de réduire l'éclairage sur certaines portions du territoire, puisque la décision doit être modulée en fonction de particularités de certaines parties de la commune. Il s'agit là d'une contrainte qui doit être prise en compte", a conclu Christophe Collignon en invitant "l'ensemble des acteurs, communes et GRD, à être attentifs à l'importance de la communication autour des décisions prises".