La ministre de la Coopération Meryame Kitir se met au repos

"Ces deux dernières années ont été très intenses. (...) À un certain moment, il faut aussi penser à soi. Mon bien-être mental passe à présent au premier plan. Sur avis (médical), je vais me reposer pendant un certain temps. Je suis entourée de personnes compétentes qui, en attendant, veilleront à ce que le travail continue", ajoute-t-elle.

"J'ai appris à bien connaître Meryame au cours des deux dernières années. Ouverte, humaine, compétente. Et surtout : toujours un regard pour l'autre", a réagi le Premier ministre Alexander De Croo sur Twitter. "À présent, prends d'abord soin de toi."

Pendant la période de repos de la secrétaire d'État, le vice-Premier ministre Vooruit Frank Vandenbroucke assurera les compétences de Mme Kitir, a indiqué son cabinet.