Jean-Luc Crucke atteint d'un cancer : "Je ne compte pas me laisser dépasser"

Par voie de communiqué, Jean-Luc Crucke a fait savoir qu'il était atteint d'un cancer. "Le cancer m'a rattrapé, mais je ne compte pas me laisser dépasser", écrit-il.

Il subira une intervention chirurgicale "impérieuse" ce vendredi. "J'ai une totale confiance aux corps médical et infirmier d'Erasme qui me soignent", confie-t-il.

Une période de repos d'un mois l'attend ensuite. "J'en sortirai plus déterminé et plus décidé que jamais à me battre pour ce que je considère juste, essentiel et durable", conclut-il.