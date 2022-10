Avec la refonte du programme du MR, vous vous inscrivez dans le long terme. Mais, au quotidien, vos interventions sont critiquées. Même par vos amis politiques de l’Open VLD.

Mener les débats dans la ouate et le formol, sous anesthésiants, ce n’est pas bon pour la démocratie. En se contentant d’être des partis gestionnaires, on laisse le PTB et le Vlaams Belang gueuler et occuper tout le champ politique. Je voudrais aussi rappeler à mes amis de l’Open VLD que ce n’est pas de ma faute si, au gouvernement bruxellois, ça pète dans tous les sens. Je n’y suis pas ! Ce n’est pas de ma faute si Jan Jambon (N-VA) ne peut pas prononcer sa déclaration de rentrée politique à la date normale. On critique le MR mais De Croo, lui, est venu avec un accord en poche pour la rentrée parlementaire. Par contre, il importe désormais de trancher les dossiers.

Lesquels ?

En matière énergétique, par exemple, on a un accord de principe depuis mars pour la prolongation de deux réacteurs et le deal avec Engie traîne de report en report… Si on passe les fêtes, les discussions ne serviront plus à rien : la prolongation ne sera plus possible. Qu’on me pende tout de suite si je me trompe : durant l’hiver 2025-2026, on fera face à un risque de black-out car on n’a pas assez de capacité de production. C’est une information que je tiens de groupements dont la gestion électrique est le métier. Si le Premier ministre veut le calme au fédéral, il doit prolonger plus de deux réacteurs nucléaires et avoir un tableau de bord qui montre qu’on a, année après année, les capacités suffisantes.

La réforme fiscale imaginée par Vincent Van Peteghem (CD&V), le ministre fédéral des Finances, a été récemment critiquée par le MR. Il propose pourtant le relèvement de la quotité exemptée d’impôt, une vieille demande libérale…

Si, à la fin, cette réforme correspond à une baisse d’impôt, le MR peut s’engager dans la direction proposée par Vincent Van Peteghem. Pour cela, il faut que le coût de la réforme soit compensé par la diminution du poids de l’État, par l’augmentation du taux d’emploi et par la réforme des pensions. Je ne sais pas si le PS est prêt à bouger sur ces thèmes, le PS reste le parti le plus conservateur. La ministre des Pensions (Karine Lalieux, PS) ne veut pas faire une réforme des pensions et le ministre du Travail (Pierre-Yves Dermagne, PS) ne veut pas de réforme du marché du travail… Ils sont là pour quoi alors ?

Une crise s’installe en matière d’asile. Sur ce sujet, vous êtes moins volubile.

La situation est ahurissante. Il y a assez de places d’accueil, c’est un problème de personnel. On n’arrive pas à recruter chez Fedasil (Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile). Le problème se situe donc chez Petra De Sutter (vice-Première ministre Groen, en charge de la Fonction publique). Il faut aussi s’interroger sur le fait que la Belgique est l’un des pays européens qui octroient les conditions les plus favorables aux candidats à l’asile. Il y a un effet d’aspiration vers la Belgique, vers la France, les Pays-Bas… Aucun migrant n’a envie de s’installer en Hongrie ou en Pologne. Toutes les personnes dans les conditions doivent être accueillies de la meilleure des manières, mais il faut mieux les répartir entre les pays de l’Union européenne. Et les personnes qui ne sont pas dans les conditions doivent impérativement connaître un retour effectif dès le premier ordre de quitter le territoire. Enfin, il faut conditionner l’octroi des visas à la signature par le pays d’origine d’une convention de réadmission. Aujourd’hui, on ne peut pas renvoyer une personne illégale dans son pays si cette personne n’est pas couverte par une telle convention. Il faut limiter, voire supprimer, la coopération au développement avec les pays qui ne veulent pas prendre en charge leurs ressortissants.

F.C.