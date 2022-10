Mugemangango (PTB) sur le livre de Paul Magnette: "À quoi ça sert d’écrire des livres sur le bonheur des gens quand on fait leur malheur?"

En pleine crise énergétique, Germain Mugemangango dénonce l'inaction du gouvernement wallon pour aider les classes moyennes. "Nous sommes face à une crise de grande ampleur et que fait le gouvernement wallon ? Il prend des mesures pour aider 10.000 ménages. Mais je rappelle au gouvernement wallon qui l'a apparemment oublié : en Wallonie, il y a 1,6 million de ménages. Ceux-là sont laissés dans la panade, on ne prend aucune mesure pour eux."

Interrogé sur la possibilité d'une intégration du PTB dans un futur gouvernement, le député ne ferme pas la porte.

"Le PTB n'a pas vocation à rester toujours dans l'opposition. Quand le PS nous l'a proposé, c'était dans un cadre d'austérité. (...) Si le cadre nous convient, bien sûr qu'on peut l'envisager. Mais effectivement, on assume ce rôle de pousser le débat vers la gauche."

Le député PTB a également commenté la sortie du livre de Paul Magnette, le président du PS.

"À quoi ça sert d’écrire des livres sur le bonheur des gens, quand lorsqu’on est au pouvoir, on fait leur malheur ? Paul Magnette est dans le gouvernement wallon. Qu'est-ce qu'on fait pour les factures des gens ? Rien du tout. Paul Magnette est dans le gouvernement fédéral. C'est la même chose."

Martin Buxant fait alors remarquer à son interlocuteur qu'il n'a pas l'air d'être ami avec le président du PS. "Mon ami, c'est la cohérence. Si on écrit effectivement des livres pour décrire le bonheur des gens, alors une fois qu'on est au gouvernement, on prend ses responsabilités et on prend réellement des mesures pour pouvoir aider les gens à vivre dignement."

