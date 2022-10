Accueil Belgique Politique belge La Wallonie veut créer les conditions pour implanter plus d’éoliennes Les promoteurs devront ouvrir leur capital aux citoyens et aux communes. Stéphane Tassin Journaliste politique ©BELGA

L’implantation d’éoliennes en Wallonie ne va pas assez vite aux yeux du gouvernement wallon. Il faut dire que depuis plus de dix ans, de très nombreux projets ont été contestés par des communes et des riverains qui ne veulent pas en voir se développer chez eux. L'avant-projet de décret, validé mercredi par le gouvernement et porté par Philippe Henry (Écolo) n’en est encore qu’à ses débuts, mais il prend une voie différente par rapport au passé. À l’avenir, si le texte de cette "Pax eolienica" aboutit, les promoteurs de projets éoliens seront obligés d’ouvrir leur capital aux citoyens et aux communes qui désireront y être associés. "Il est nécessaire d’inverser la logique et de mettre en place des dispositions obligeant les...