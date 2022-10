Hadja Lahbib a-t-elle vexé la Chine ?

Selon l'édition européenne du site d'information Politico , l'ambassade de Chine à Bruxelles a exprimé son mécontentement aux autorités belges quant aux propos tenus par la ministre des Affaires étrangères Hadja Lahbib lors d'un entretien publié le 8 octobre dans L'Écho et le Tijd.

La cheffe de la diplomatie belge incitait notamment les Européens à ne pas devenir trop dépendants de la Chine et appelait à faire preuve de prudence par rapport aux investissements chinois dans les ports de Zeebruges et Anvers. Citant un câble diplomatique qui a fuité, Politico affirme qu'un certain Wu Gang, ministre-conseiller à l'ambassade de Chine, a rencontré un fonctionnaire du SPF Affaires étrangères.

Rappelant l'importance du commerce entre les ports chinois et belges, M. Wu aurait prié la Belgique de montrer davantage de respect envers Pékin et insisté, sans succès, pour que le gouvernement belge retire les propos de la ministre.

Contactés par La Libre, ni les Affaires étrangères, ni le cabinet Lahbib, ni celui du Premier ministre De Croo n'ont confirmé l'information de Politico .