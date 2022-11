Accueil Belgique Politique belge Les distributeurs automatiques de tabac vont être interdits Le but est de mieux empêcher l’accès des mineurs au tabac, selon le projet de loi du ministre de la Santé. A. C. Journaliste service Belgique

Les distributeurs de tabac seront bientôt interdits dans les cafés et stations-service.

Année après année, la législation durcit de plus en plus les règles encadrant le commerce du tabac. Une nouvelle étape va être franchie prochainement "en interdisant la vente de produits du tabac par le biais de distributeurs automatiques, dans le double but de mieux faire respecter l’interdiction de vente aux mineurs et de...