Nicole de Moor donne des détails sur la situation de la Migration : "On devrait atteindre les 100.000 demandes d'ici la fin de l'année"

Invitée sur le plateau de LN24, Nicole de Moor a évoqué plusieurs aspects de la migration en Belgique. Selon elle, la Belgique est confrontée à de nombreuses arrivées. "Notre pays est confronté à un afflux important de demandeurs d'asile. L'afflux est plus important que chez nos voisins européens, la répartition n'est pas égale et cela nous pose des problèmes."

Pour donner de plus amples détails la ministre a révélé quelques chiffres sur le plateau de LN24. "On reçoit plus de 4000 demandes d'asile par mois. Si l'on compare avec l'année 2015 (ndlr: qui était l'année de la crise de l'Asile), on recensait sur une année plus de 40.000 demandes. On devrait atteindre les 100.000 demandes d'ici la fin de l'année", explique la ministre. Avec la guerre qui se produit actuellement en Ukraine, de nombreux réfugiés du conflit ukrainien sont arrivés en Belgique.

La situation est d'ailleurs plus pesante sur notre pays. Selon la ministre, le cas de la Belgique montre bien à l'Union européenne que l'on a besoin d'une réforme au niveau européen afin d'avoir une répartition plus équilibrée.

Mais pourquoi est-ce que la Belgique est-elle plus amenée à recevoir ces demandes d'asile ? "Car il est agréable de vivre dans notre pays, répond d'abord la ministre, même s'il n'est pas normal de recevoir autant de demandes."