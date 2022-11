La secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, Nicole de Moor, a annoncé vendredi qu'elle souhaite que les demandeurs d'asile se voyant notifier un refus quittent plus rapidement les structures d'accueil.

"Nicole de Moor s'était engagée à ce que plus aucune famille ne dorme à la rue": Défi veut régler ses comptes avec le gouvernement

"Lorsque je l'avais interrogée au Parlement, la secrétaire d'État à l'Asile et la Migration s'était engagée à ce que plus aucune famille ne dorme à la rue. Force est de constater qu'elle n'a pas pu tenir parole", a déploré vendredi le président de DéFi et député fédéral, François De Smet, dans une réaction transmise à Belga.

"Cette situation est inacceptable et nous demanderons des comptes au gouvernement dès que le Parlement se réunira à nouveau", précise encore le président de parti.

Jeudi soir, au moins douze familles ont passé la nuit dans la rue faute de places d'accueil et vendredi, les portes du centre d'enregistrement Pacheco ont dû être fermées alors que des tensions éclataient dans une file d'attente.

Crise de l’accueil : la CEDH rappelle la Belgique à l’ordre

