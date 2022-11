Bouchez se révolte contre l'augmentation de l'indemnité de grève... et se fait reprendre sur Twitter

À partir du 9 novembre, les syndicats augmenteront l'indemnité de grève destinée à compenser la perte de salaire. Dorénavant, les travailleurs en ordre de cotisation qui n'iront pas au boulot les jours de grève et ne toucheront donc pas leur salaire recevront désormais une compensation de 40 euros net par jour au lieu des 30 en vigueur.

Une augmentation qui révolte le président des libéraux francophones. "En Belgique, on récompense mieux le blocage que le travail. Hallucinant et honteux. Il est plus que temps de refaire du travail une valeur centrale de notre société… Cette augmentation est indécente", a tweeté Georges-Louis Bouchez.

Donc en #Belgique, on récompense mieux le blocage que le travail. Hallucinant et honteux. Il est plus que temps de refaire du travail une valeur centrale de notre société… Cette augmentation est indécente. #PresidenceMR #fierdetreliberal pic.twitter.com/qf5ftgMtdX — Georges-L BOUCHEZ (@GLBouchez) November 6, 2022

Ce qui lui a valu une pluie de réactions. "Les caisses de grève sont alimentées par l'argent des grévistes, libre à eux de cotiser plus ou d'épuiser leur caisse plus vite", souligne par exemple le député bruxellois Emmanuel De Bock (Défi).

Plusieurs internautes ont souligné qu'avoir 40 euros la journée, cela revenait à toucher un salaire de 5 euros de l'heure, soit 800 euros par mois. Or, le salaire minimum pour un ouvrier tel que fixé par le SPF Emploi est de 1 885,58 euros par mois, ou de 11,4117 euros de l'heure. Étonnante comparaison, donc, que celle du leader libéral.