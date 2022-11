Accueil Belgique Politique belge Le Parlement wallon dans la tourmente après les révélations de dérapages budgétaires: mais qui est responsable? Les coûts de l’extension du bâtiment sont quatre fois plus importants que prévu. La faute au greffier ? Trop simple. Stéphane Tassin Journaliste politique

Quelques semaines après la rentrée parlementaire en Wallonie, un nouveau scandale venait souiller une fois de plus la réputation du monde politique wallon. Visé par une plainte pour harcèlement, le greffier, Frédéric Janssens, était finalement suspendu pour six mois après quelques tergiversations du Bureau du Parlement (président, vice-président(e)s et secrétaires). À l'époque, Le Soir révélait aussi que le coût...