Accueil Belgique Politique belge Vooruit sur la même liste que l'Open VLD à Gand en 2024 ? Libéraux et socialistes pourraient y faire cause commune afin de barrer la route à Groen, qui vise l’écharpe maïorale. Jacques Hermans Journaliste Le retour de l'ancienne figure de proue Freya van den Bossche (Vooruit) sur une liste commune avec Mathias De Clercq (Open VLD) aux élections de 2024.

Le dimanche 13 octobre 2024, les Belges éliront leurs conseillers communaux et provinciaux. À Gand, les états-majors des partis affûtent déjà leurs armes en vue de ce scrutin. La ville est aujourd’hui dirigée par l’Open VLD (le parti de l’actuel bourgmestre, Mathias De Clercq), CD&V, Vooruit et Groen. Des rumeurs persistantes, mais non confirmées, font état de la constitution en vue de ces élections d’une...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous