Eva De Bleeker, trop transparente ou maladroite? La potentielle nouvelle star de l'Open VLD a commis plusieurs erreurs

La secrétaire d’État au Budget et à la Protection des consommateurs, adjointe au ministre de la Justice et de la Mer du Nord, a fait de la transparence un idéal professionnel. Peut-on le lui reprocher ? C’est en tout cas son cheval de bataille. Récemment encore, elle présentait un outil numérique permettant à chaque citoyen de consulter en ligne les recettes et les dépenses de l’État. Libérale dans l’âme, cette ancienne fonctionnaire européenne se dit "fascinée par la politique et par une société plus juste où chacun a les mêmes droits et vit en liberté." Née à Saint-Nicolas...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous