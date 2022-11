Eva De Bleeker remplacée par Alexia Bertrand: la N-VA "doute que la bonne personne ait démissionné"

Exception à ce constat, le libéral David Clarinval, ex-ministre du Budget, qui a remercié la secrétaire d'Etat Open Vld pour son travail, via un tweet. "D'expérience, je sais que cette responsabilité n'est pas la plus facile!", ajoute-t-il, souhaitant parallèlement la bienvenue au gouvernement fédéral à la Bruxelloise Alexia Bertrand, élue MR qui rejoint désormais l'Open Vld.

Du côté de l'opposition, la N-VA, la première à tirer à boulets rouges sur la Vivaldi après avoir observé l'accroissement du déficit prévu, réagit avec circonspection au remplacement de la secrétaire d'Etat. "Le fait que la Belgique a le pire budget de toute l'Europe relève toujours de la responsabilité finale du Premier De Croo. Je doute que la bonne personne ait démissionné aujourd'hui", a réagi le député nationaliste Sander Loones, par voie de communiqué. Faisant abstraction du fait qu'Alexia Bertrand est bilingue et a annoncé rejoindre officiellement l'Open Vld, parti flamand, il ajoute que selon lui le gouvernement compte désormais "11 francophones et 9 néerlandophones".

Le passage d'Alexia Bertrand à l'Open Vld semble faire rire à la présidence de DéFI, dans la majorité à Bruxelles (avec, entre autres, l'Open Vld). Le président de DéFI François de Smet ironise via Twitter: "félicitations !... même si ça ne suffira pas à sauver le budget de la Vivaldi (...) en 2024 tu seras sur la liste Open Vld pour la Chambre ou pour la Région bruxelloise?" "Il est émouvant de voir Alexia rejoindre, via l'Open Vld, la majorité en Région bruxelloise. Bienvenue!", ajoute-t-il dans un autre tweet. Pour l'ex-président DéFI Olivier Maingain, c'est un désaveu pour le MR, "de plus en plus un parti de belgicains attardés". "Abandon de toute dignité francophone au MR", commente-t-il encore via Twitter.

Le Parlement bruxellois perd en tout cas un poids lourd en la personne de sa cheffe de groupe MR. Ses qualités sont saluées vendredi par le chef de groupe PS du parlement régional, Ridouane Chahid. "J'ai toujours su que ta persévérance et ton travail assidu finiraient par payer", ajoute le socialiste dans un tweet adressé à Alexia Bertrand. Le président du MR bruxellois, David Leisterh, dit quant à lui admirer sa "force de travail" et son "engagement".