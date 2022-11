Va-t-elle quitter le MR? Alexia Bertrand laisse planer le doute

Alexia Bertrand a remplacé Eva De Bleeker ce vendredi au poste de secrétaire d'Etat au Budget. Mais ce qui a encore plus étonné dans cette annonce, c'est que celle qui était députée bruxelloise MR va occuper cette fonction en tant que... membre Open VLD.

Si une source du MR a indiqué à La Libre que "tout le parti était tombé sur la tête" en apprenant la nouvelle, Georges-Louis Bouchez a lui calmé le jeu en assurant sur Twitter qu'Alexia Bertrand gardait les cartes des deux partis.

Interrogée sur le sujet par nos confrères de LN24, la principale concernée a déclaré: "Aujourd'hui, je prends une carte Open VLD car c'est le président de ce parti, Egbert Lachaert, qui me nomme dans ce gouvernement. C'est donc sous cette bannière que je rejoins le gouvernement fédéral mais c'est en fait pour venir renforcer la famille libérale car les liens entre le MR et l'Open VLD n'ont jamais été aussi forts. J'ai été sur une liste avec les deux partis à Woluwé-Saint-Pierre, qui s'appelait Open - MR. Ce n'est donc pas du tout anormal dans la famille libérale."

Et Alexia Bertrand, qui assure qu'elle sera sur les listes Open VLD en 2024, de poursuivre: "Je prends donc une carte Open VLD. Il y a des membres qui ont les deux cartes. Je n'exclus pas cette option. On verra cela dans les jours à venir..."

A la question de savoir quel sera son premier objectif au poste de secrétaire d'Etat au Budget, Alexia Bertrand répond enfin: "La première chose que je dois faire, c'est faire en sorte que le budget soit voté et que les décisions qui ont été prises par le gouvernement soient mises en oeuvre. C'est ce sur quoi je vais me concentrer dans les jours qui viennent. Et puis ensuite faire en sorte qu'on réduise les déficits. Nous sommes en temps de crise, il a fallu prendre des mesures de soutien mais il va falloir progressivement réformer et réduire les déficits."