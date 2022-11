Démission d'Eva De Bleeker : David Leisterh devient chef de groupe du MR au Parlement bruxellois à la place d'Alexia Bertrand

Le député bruxellois et président du MR Bruxelles, David Leisterh a été désigné, samedi, chef de groupe du MR au Parlement bruxellois, une place jusqu'ici occupée par Alexia Bertrand. Cette dernière a rejoint les rangs de l'Open Vld et du gouvernement fédéral où elle remplace Eva De Bleeker au poste de secrétaire d'Etat au Budget.

"Tout d'abord, je tiens à remercier Georges-Louis Bouchez pour sa confiance. J'aurai à cœur de travailler en équipe, avec tous les députés, pour faire progresser notre parti à Bruxelles. Je souhaite aussi saluer le travail accompli ces dernières années par Alexia Bertrand", souligne dans un communiqué le nouveau chef de groupe.

"Notre groupe veut être le réveil matin du gouvernement: nous faisons face à un exécutif amorphe, qui n'est pas à la hauteur des enjeux majeurs que nous vivons aujourd'hui. Notre groupe va les marquer à la culotte pour exiger de meilleurs résultats pour les Bruxellois", ajoute-t-il en assurant avoir, à un an et demi des élections, "les plus grandes ambitions pour Bruxelles".

Alexia Bertrand, la revanche d’une libérale snobée par le MR