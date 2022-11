Le député N-VA Sander Loones pointe déjà les premières erreurs d'Alexia Bertrand: "Son premier document en tant que secrétaire d'État est mensonger"

Sander Loones parfait encore un peu plus sa réputation d'avoir une connaissance pointue des dossiers. Après avoir mis en évidence les erreurs dans les documents budgétaires qui ont forcé la secrétaire d'État au Budget à la Protection des consommateurs Eva De Bleeker à démissionner, le député N-VA pointe désormais des manquements dans la nouvelle version des tableaux envoyée par Alexia Bertrand qui a pris sa place.

C'est ce que l'ancien (bref) ministre de la Défense a confié au micro de LN24 durant l'émission "Les Couloirs de la Chambre". "Je souhaite bonne chance à Alexia Bertrand dans son nouveau rôle", a-t-il d'abord précisé, "J'avais de bons espoirs mais on vient de recevoir la quatrième version des tableaux. Et celle-ci contient encore des erreurs."

"Il faut que les gens puissent avoir confiance dans leur gouvernement"

S'il ne veut pas en rajouter, le député N-VA estime que les premiers pas de la nouvelle sécrétaire d'État au Budget ne sont pas de bonne augure pour la suite : "Je constate que son premier document envoyé en tant que secrétaire d'État est un document mensonger, qui est en conflit avec ce que la Commission européenne nous demande", pointe-t-il avant de s'en prendre de façon plus générale au gouvernement d'Alexander De Croo, "Dans cette période de crise économique et sociale, il faut que les gens puissent avoir confiance dans leur gouvernement... Mais ici, le gouvernement affirme quelque chose un jour et dit le contraire le lendemain. Ça n'est pas correct."

Si Loones n'était pas tendre avec la nouvelle secrétaire d'État Open VLD, le journaliste politique de La Libre Frédéric Chardon estime pour sa part que l'intervention du député N-VA était plutôt "sobre et fair-play".

Sur la sellette depuis que de multiples erreurs dans les documents budgétaires avaient été constatées, Eva De Bleeker avait remis sa démission vendredi dernier en tant que secrétaire d'État au Budget et à la Protection des consommateurs sur le coup de 16h. Alexia Betrand l'a remplacée au pied levée, prêtant serment devant le Roi avant même la prise de parole de De Bleeker.

LIRE AUSSI - Sander Loones, la figure de proue des nationalistes flamands