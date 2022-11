Selon une source, le parti d’extrême-droite et son élu Filip Dewinter en tête, ont agi comme une extension de Poutine en Flandre.

Pendant plus de 20 ans, le Vlaams Belang et Poutine ont entretenu des relations de proximité

Cela fait plus de vingt ans que le Vlaams Belang, suivant l’exemple de la plupart des partis d’extrême-droite en Europe, voit en Poutine un allié d’envergure pour imposer son agenda politique identitaire. À cause de la guerre en Ukraine, Filip Dewinter (Vlaams Belang), premier vice-président du Parlement flamand, a vu son rêve voler en éclats. “Je me suis trompé en Poutine”, avait-il avoué au lendemain de l’invasion russe. “Je crains que Poutine n’ait pété les plombs...