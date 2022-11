Le duel entre François De Smet et Michaël Vossaert pour la présidence de Défi provoque des remous au sein du parti. François De Smet juge que les limites “de ce qui est acceptable” ont été franchies.

"Tout ce que je déteste en politique", dénonce François De Smet : chez Défi, l’élection présidentielle s’annonce plus serrée et tendue qu’annoncé

La campagne électorale pour la présidence Défi ne devait être qu’une formalité. Elle a pris un tour bien différent. “Il y a des limites à ce qui est acceptable dans une campagne interne, a écrit François De Smet, actuel président de Défi, sur les réseaux sociaux ce jeudi. Passer trois semaines à téléphoner à chaque membre, un à un. Au point de ne plus faire que cela et de ne plus...