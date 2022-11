"Georges-Louis Bouchez sait que sa communication est un problème, il va mettre de l’eau dans son vin"

Le bureau du MR de ce lundi s’annonçait tendu. La séquence était inédite : il y a un peu plus d’une semaine, les libéraux flamands ont lancé une charge contre leur parti frère. En cause, la communication de Georges-Louis Bouchez et de certains de ses députés. ...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous