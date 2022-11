Émeutes après le match Belgique-Maroc: le MR s'en prend au Vlaams Belang suite à une pique envoyée à la ministre Khattabi

La scène se déroule à la Chambre, lundi. Quelques députés, réunis en commission, écoutent les propos de la ministre du Climat et de l’Environnement, Zakia Khattabi (Écolo). Vient le moment des prises de parole des parlementaires. Invité à intervenir, un député Vlaams Belang, Kurt Ravyts, ironise sur le fait que la ministre semble avoir pris froid. Et ajoute : “J’espère que c’est parce que vous avez trop fait la fête hier, mais en toute civilité évidemment .”

L’élu d’extrême droite faisait référence à la victoire de l’équipe de football marocaine face à la Belgique, dimanche, et aux débordements qui ont suivi. Zakia Khattabi se voyait ainsi renvoyée à ses origines familiales marocaines de manière peu élégante… À écouter le député du Belang, bien que ministre fédérale, elle accorderait sa loyauté sportive au Maroc et non au pays où elle est née, la Belgique.

Après cette intervention particulièrement ambiguë, le député MR Mathieu Bihet a réagi immédiatement : “Je souhaite que ces propos figurent dans le compte rendu des discussions qui ont eu lieu aujourd’hui car, même si ce n’est pas explicite, l’ambiguïté est toujours mal venue sur des sujets comme ce qu’il s’est passé à Bruxelles” en marge du match. Parfois, il arrive aux libéraux francophones de défendre les écologistes…