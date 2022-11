La Chambre rabote la dotation des partis politiques de 5,3%

La Région bruxelloise valide une augmentation barémique de 5 à 6 % pour des milliers de fonctionnaires bruxellois

C’est dans la commune de Saint-Josse que les dépenses de personnel sont les plus élevés avec 1 172 euros par habitant et par an, devant Bruxelles avec 1 088 euros. C’est à Ganshoren qu’il est le plus bas avec 447 euros.