Via communiqué, son député Bert Wollants (N-VA) estime que ce serait cependant trop peu. "Dans les années suivantes, nos besoins en électricité décarbonée ne feront qu'augmenter. Raison suffisante pour remettre sur la table la prolongation de Doel 3 et Tihange 2", plaide-t-il.

Ook groenen kijken naar de kernenergie om bevoorradingszekerheid te verzekeren. Alleen is een paar maanden misschien wel wat mager.



Dus, heren/dames vivaldisten, trek redenering door en verleng zoveel mogelijk kerncentrales voor voldoende lange periodehttps://t.co/dg6KNCgNYA — Bert Wollants (@BertWollants) December 6, 2022

Sans surprise, les libéraux francophones rappellent aussi être en faveur d'une prolongation à long terme de plus de deux réacteurs (le gouvernement négocie avec Engie sur la prolongation de Doel 4 et Tihange 3 uniquement). "Il faut prolonger 5 réacteurs nucléaires. C'est bon pour le climat, notre économie et notre sécurité d'approvisionnement", réitère via Twitter le président du MR, Georges-Louis Bouchez.

Le constat de manque de capacités de production électrique en Belgique confirme ce que le @MR_officiel affirme seul contre tous depuis des mois! Il faut prolonger 5 réacteurs nucléaires. C’est bon pour le climat, notre économie et notre sécurité d’approvisionnement. #PresidenceMR https://t.co/yK694w376k — Georges-L BOUCHEZ (@GLBouchez) December 6, 2022

Le sujet est au menu d'un kern "énergie" mercredi, où le gouvernement devra analyser un dernier rapport d'Elia et Fluxys, mettant en garde contre un manque d'approvisionnement en électricité à l'hiver 2025-2026. La piste préconisée par Groen, parti de la ministre de l'Energie Tinne Van der Straeten, est de ménager les deux plus récents réacteurs durant les étés précédents, pour réaliser les travaux nécessaires à leur prolongation et économiser leur combustible, et les utiliser déjà durant cet hiver où ils étaient censés être en pause.