”De nouveaux éléments ont fait surface” : la résidence du ministre Van Quickenborne à nouveau placée sous haute surveillance

Actuellement, on ne sait toujours pas si cette nouvelle action policière est liée à un incident antérieur. Pour rappel, fin septembre, le ministre et sa famille avaient déjà été mis sous protection. Ils avaient reçu des menaces et un projet d’enlèvement avait même été évoqué. Quatre suspects ont été arrêtés aux Pays-Bas et sont toujours en détention préventive.