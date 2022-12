Une femme pour la première fois en RDC, un départ chez Hadja Lahbib : voici les nouveaux ambassadeurs et diplomates belges

Tout d'abord, c'est une femme qui obtient le poste d'ambassadeur en RDC (Congo), Roxane de Bilderling. Entrée dans la diplomatie belge en 2000, après avoir exercé en tant qu'interprète et professeur de français et langues étrangères, Roxane de Bilderling occupait cette dernière année le poste d'ambassadrice de Belgique à Tokyo. Il s'agissait de son deuxième poste d'ambassadrice, après avoir occupé celui de Nairobi, au Kenya. En arrivant à l'ambassade de Kinshasa, Roxane de Bilderling retrouve donc le Congo et l'Afrique, où elle a travaillé durant la majeure partie de sa carrière diplomatique.

Roxane de Bilderling, une femme au poste d'ambassadeur au Congo. ©Belga

Un nouvel ambassadeur a également été désigné pour l'Iran, où la révolte gronde depuis le décès de la jeune Mahsa Amini après son arrestation par la police des moeurs, désormais abolie. Il s'agit de Michel Malherbe, qui est actuellement directeur du Personnel Extérieur au SPF Affaires étrangères. Mais avant cela, Michel Malherbe a occupé plusieurs postes diplomatiques dans le monde, notamment celui de consul général à Hong Kong, celui d'ambassadeur de Belgique à Pékin ou encore à Ankara.

À Téhéran, Michel Malherbe aura également en charge de faire avancer le dossier d'Olivier Vandecasteele, ce travailleur humanitaire belge emprisonné depuis neuf mois en Iran, sans "aucune raison valable qui tienne juridiquement" selon la diplomatie belge.

Autre fait notable dans le mouvement diplomatique de cette année: le départ du directeur de cabinet de Hadja Lahbib à Tokyo, où il occupera le poste d'ambassadeur belge. Antoine Evrard, qui a notamment été conseiller diplomatique de Charles Michel lorsqu'il était Premier ministre, obtient ici un troisième poste d'ambassadeur belge à l'étranger, après avoir occupé ceux du Mexique et du Bélize. Antoine Evrard a également, avant ça, été Premier secrétaire de l'ambassade de Belgique en Iran et conseiller dans celle du Maroc.

Antoine Evrard a entre autres déjà été ambassadeur au Mexique. ©Belga

Voici la liste complète des changements de poste au sein de la diplomatie belge:

Europe

Grèce: Marc Calcoen devient ambassadeur à Athènes

Roumanie: Jean Cornet d'Elzius devient ambassadeur à Bucarest

Hongrie: Jeroen Vergeylen devient ambassadeur à Budapest

Pays-Bas: Olivier Belle devient ambassadeur à La Haye

Norvège: Jan Bayart devient ambassadeur à Oslo

République tchèque: Jurgen Van Meirvenne devient ambassadeur à Prague

Croatie: William De Baets devient ambassadeur à Zagreb

Afrique

Côte d'Ivoire: Carole Van Eyll devient ambassadrice à Abidjan

Nigeria: Pieter Leenknegt devient ambassadeur à Abuja

Mali: Erik De Maeyer devient ambassadeur à Bamako

Ouganda: Hugues Chantry devient ambassadeur à Kampala

Burundi: Michael Wimmer devient ambassadeur à Bujumbura

Bénin: Sandrine Platteau devient ambassadrice à Cotonou

Sénégal: Hélène De Bock devient ambassadrice à Dakar

République démocratique du Congo: Roxane de Bilderling devient ambassadrice à Kinshasa

Angola: Stéphane Doppagne devient ambassadrice à Luanda

Niger: Patrick Deboeck devient ambassadeur à Niamey

Moyen-Orient

Koweït: Christian Dooms devient ambassadeur à Koweït city

Iran: Michel Malherbe devient ambassadeur à Téhéran

Asie

Hong Kong: Wim Peeters devient Consul Général à Guanghzou

Taïwan: Matthieu Branders devient directeur du "bureau belge" à Taipei

Japon: Antoine Evrard devient ambassadeur à Tokyo

Amérique

Jamaïque: Ellen De Geest devient ambassadrice à Kingston

États-Unis: Sophie Hottat devient Consul Général à Los Angeles

Panama: Daniel Bertrand devient ambassadeur à Panama City

Brésil: Caroline Mouchart devient Consul Général à Rio de Janeiro et Valentine Mangez Consul Général à Sao Paulo