Pascal Delwit: "Il semble que Georges-Louis Bouchez ne réussisse pas son pari pour l'instant..."

Adrien de Marneffe pose alors la question du score du MR aux prochaines élections: sera-t-il plus ou moins le même que lors des dernières élections? Ou connaîtra-t-il un gain, ou une perte, d'un certain électorat? Ce à quoi Dorian de Meeûs répond que les dernières indications sorties résultent d'un sondage donné à un moment précis, et qu'il faudra voir quels seront les thèmes de la campagne des libéraux.

Sondage : le Vlaams Belang en tête en Flandre, Ecolo à la peine à Bruxelles et en Wallonie

Pour Pascal Delwit, le MR n'est plus trop résistant face à la montée des autres partis, comme le Vlaams Belang et le PTB: "Si vous observez le score du MR en Wallonie, c'est le même qu'en 2019, alors qu'il y avait le Parti Populaire et Les Listes Destexhe. Le grand pari de Bouchez, c'est de recapturer cet électorat, qui représente 5% ou 6% des voix en Wallonie. Il devrait être à 25% logiquement". Avant de poursuivre: "Très clairement, il semble que Georges-Louis Bouchez ne réussisse pas son pari pour l'instant...".