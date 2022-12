Affaire du greffier au Parlement wallon : Marcourt est "prêt à démissionner"

Jean-Claude Marcourt ne s'est pas encore exprimé à ce sujet. Selon M. Daerden, "il est prêt à s'inscrire dans cette logique de démission du bureau".

L'option de la démission de la totalité du bureau est toutefois contestée par les partenaires de la majorité wallonne. Le député Ecolo Manu Disabato a annoncé qu'il démissionnerait de son poste de membre du bureau... si le président Jean-Claude Marcourt restait en place. "Comme Paul Magnette, nous pensons que la situation du président est devenue intenable et sa manœuvre pour inclure tout le monde est injuste", a-t-il déclaré. "Au-delà du voyage à Dubaï, il (M. Macrourt, ndlr) porte responsabilité première des agissements du greffier à l'encontre du personnel. Il a fait preuve d'un manque de proactivité et de lenteurs sur l'écartement du greffier et sur les réformes indispensables qui auraient pu être mises en place bien plus tôt, l'affaire a éclaté il y a 3 mois)". Ai-je été à Dubaï ? Non, j'ai proposé que personne n'y aille. Ai-je freiné l'assainissement et les réformes ? Non, j'ai été à l'initiative. Mais soyons clairs : si le président reste en place, je démissionnerai."

"Renvoyer la faute sur les autres, ce n'est pas ce qu'il faut faire", a renchéri le ministre wallon du Budget Adrien Dolimont (MR), s'exprimant à titre personnel. À ses yeux, "certains manquements sont mis en évidence dans le chef du greffier et du président". Il a jugé "pas opportun" une démission de l'ensemble du Bureau appelant plutôt à "retrouver la sérénité".

Les folles dépenses du greffier éclaboussent le président Marcourt, les députés ferment les yeux... Encore une affaire au Parlement wallon

Georges-Louis Bouchez réclame le départ immédiat du greffier du Parlement wallon

Le président du MR Georges-Louis Bouchez a appelé dimanche sur RTL-TVi à la démission immédiate du président du Parlement wallon Jean-Claude Marcourt (PS), mais aussi au départ du greffier Frédéric Janssens, appelant à l'ouverture d'une "procédure de départ immédiat". "Il est actuellement suspendu avec son salaire sans travailler, ce n'est pas acceptable", a commenté le libéral.

M. Bouchez, dont le parti siège dans la majorité wallonne, ne suit pas le président du partenaire PS Paul Magnette dans son appel formulé vendredi à une démission collective de l'ensemble du bureau, y voyant "un écran de fumée". "Il faut arrêter avec les symboles. Il y a des responsabilités spécifiques", a-t-il déclaré, ajoutant qu'"aucun représentant du MR n'a participé à ces voyages" et que le parti avait refusé la construction à Namur d'un tunnel reliant le parlement wallon à la maison des parlementaires. "Celui qui voulait savoir pouvait savoir", a-t-il conclu. Le président du MR a ajouté être ouvert, dans un deuxième temps, à remodeler le bureau.

Vendredi, le président du PS Paul Magnette a appelé à la démission de l'ensemble du Bureau du Parlement wallon, le président Jean-Claude Marcourt (PS) inclus. Ce dernier ne s'est pas encore prononcé. Dans la soirée, l'autre membre PS du Bureau, Sophie Pécriaux, avait annoncé sa démission de l'instance.

En septembre, le Bureau avait décidé de suspendre pour 6 mois, avec effet immédiat, le greffier du parlement Frédéric Janssens, dans la tourmente à la suite d'une plainte pour harcèlement et de l'explosion des dépenses de l'assemblée. En d'autres termes, le greffier conserve son salaire durant sa suspension. Depuis lors, des révélations parues la semaine dernière dans Le Soir sur des voyages controversés, dont un effectué l'an passé à Dubaï par le greffier du parlement et son président dans le cadre de l'Exposition universelle, suscitent aussi la controverse. Enfin, l'explosion des dépenses du parlement dans le cadre des chantiers de la maison des parlementaires et de la jonction piétonne entre le parking et l'assemblée fait aussi scandale.