Jean-Claude Marcourt va-t-il démissionner? “On s’attend à un certain nombre de décisions dans les prochaines heures”, estime Willy Borsus

Au micro de Martin Buxant, le libéral est resté très évasif sur le sujet, avançant un “devoir de réserve” à l’égard du gouvernement. “Mais il faut très rapidement que l’ensemble des décisions soient prises et que les réformes nécessaires soient apportées, de manière à ce que l’ensemble de la gestion du Parlement soit vraiment irréprochable à l’avenir”, a averti Willy Borsus.

Concernant une éventuelle démission de Jean-Claude Marcourt (PS), le vice-président du gouvernement wallon ne s’est pas osé à des commentaires supplémentaires : “Le gouvernement n’indique pas à un Parlement ce qu’il convient de faire. Mais on s’attend à un certain nombre de décisions dans les prochaines heures.”

”L’image de la Wallonie est vraiment lourdement affectée [par ce scandale, NdlR], et cette image est assez détestable, a encore déploré le Cinacien. C’est une situation qui est particulièrement attristante pour celles et ceux qui souhaitent voir notre région se développer.”

Limiter les allocations de chômage dans le temps

Concernant la situation économique wallonne, le ministre de l’Économie a rappelé qu’après le Covid-19, une véritable relance avait été amorcée, avec notamment un record d’exportations en six mois. Mais la crise énergétique est venue rebattre les cartes : “Le deuxième semestre sera lourdement impacté par cette crise, et par les difficultés que rencontrent aujourd’hui beaucoup de nos entreprises.”

Le déficit wallon s’élève aujourd’hui à 4 milliards d’euros, a rappelé Willy Borsus, et le solde à financer est d’un peu plus de 3,1 milliards pour cette année. “Mais il est à noter que la courbe est décroissante et que les efforts structurels réalisés sont supérieurs à ceux que les experts nous avaient conseillé de faire”, a insisté le libéral, qui assure qu’aucune taxe supplémentaire ne sera mise en place pour pallier à cette dette.

Le ministre de l’Économie opte plutôt pour une dynamisation de l’activité économique et pour une réactivation des chômeurs. “Le taux d’emploi en Wallonie s’élève à un peu plus de 65 %, ce qui est 10 % en deçà de la Flandre, regrette Willy Borsus. Il y a environ 212 000 personnes au chômage en Wallonie et on a 141 métiers en pénurie ou sous tension.”

Pour Willy Borsus, comme pour l’ensemble du MR, une limitation des allocations de chômage dans le temps est une nécessité, ainsi qu’un dispositif de sanctions en cas de refus de collaborer. “À un certain moment, chacun doit prendre ses responsabilités. […] Le but n’est vraiment pas de paupériser les gens ou d’ajouter du malheur au malheur. Le but est d’avoir une mobilisation collective”, a conclu Willy Borsus.