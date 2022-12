Passé colonial: bientôt un consensus ? Un vote sur des recommandations attendu lundi prochain

La Chambre a mis sur pied cette commission en juillet 2020. Après un premier rapport, de très nombreuses auditions, une mission dans les trois pays qu'a colonisés la Belgique -République démocratique du Congo, Rwanda et Burundi- et un deuxième rapport d'experts, les députés doivent approuver des conclusions et des recommandations. Le président a formulé il a deux semaines une proposition mais jusqu'à présent, celle-ci ne recueille pas un consensus suffisant. Deux points posent plus particulièrement problème: ceux des excuses et des réparations.