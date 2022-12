"Si Jean-Claude Marcourt n'a pas démissionné ce soir, moi-même je démissionnerai": la pression monte au parlement wallon

"Si Jean-Claude Marcourt n'a pas démissionné ce soir, moi-même je démissionnerai", a affirmé Manu Disabato, député Ecolo et membre du bureau du parlement wallon, lundi dans l'émission Matin Première sur la RTBF "Je partage l'avis de Paul Magnette sur la responsabilité de Jean-Claude Marcourt qui est importante et dont la position n'est plus tenable. Mais il est injuste de dire que nous avons la même responsabilité", a-t-il ajouté.