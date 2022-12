Accusé d’avoir menti aux députés sur le budget, Alexander De Croo maintient sa position

Un échange de messages Whatsapp entre un collaborateur du Premier ministre et un homologue de l’ancienne secrétaire d’État au Budget a fuité dans la presse. Rien de neuf sous le soleil, répond-on au “16”.

Alexander De Croo avait-il, oui ou non, avalisé le projet de budget 2023 et 2024 préparé par Eva De Bleeker ? L’ancienne secrétaire d’État au Budget, une Open VLD tout comme le Premier ministre, avait démissionné le 18 novembre à la suite de plusieurs erreurs. En l’occurrence, elle n’avait pas pris en compte la réforme des accises dans l’épure chiffrée soumise à la Commission européenne, une réforme qui devait intervenir en même temps qu’une réduction définitive de la TVA à 6 % du gaz et l’électricité...