Echange polémique de messages Whatsapp avec Eva De Bleeker: Alexander De Croo s'explique à la Chambre (DIRECT)

Les accusations de mensonge envers Alexander De Croo font suite à la publication, par le magazine Knack, de messages Whatsapp échangés avec Eva de Bleeker, dans lesquels il écrit notamment "C'est ok pour nous". De son côté, le Premier ministre a dénoncé mardi soir sur la VRT des "messages sortis de leur contexte" et de l'"intox". Avant de s'exprimer à nouveau sur l'affaire mercredi matin.

Le Premier ministre a d'abord été interpellé par Sander Loones (N-VA), très critique depuis le début de l'affaire. "Les citoyens peuvent-ils vous faire confiance? Est-ce que nous pouvons vous faire confiance? Allez vous finalement tout montrer, toutes les communications qui ont eu lieu entre vous et la secrétaire d'État Eva de Bleeker?", a lancé le député flamand, rappelant qu'il a demandé à plusieurs reprises depuis début novembre à Alexander De Croo de la transparence sur le sujet. Il a reproché au Premier ministre la publication, dans la presse, d'échanges avec Eva De Bleeker, alors que ces messages échangés n'ont pas été fournis aux membres du Parlement, malgré des demandes répétées: "Vous donnez toujours tout à la presse, et rien au Parlement. Nous en avons assez [... Nous demandons toutes les communications échangées, via tous les canaux".