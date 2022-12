"Tout le monde constate qu'Alexander De Croo n'est pas le vrai Premier ministre de ce gouvernement, il faut mettre les choses au clair"

Alexander De Croo est au cœur d'une vive polémique, après la divulgation de messages envoyés entre le cabinet d'Alexander De Croo et celui de la secrétaire d'Etat au budget, Eva De Bleeker. Il semblerait que, contrairement à ce qu'il avait affirmé, le Premier ministre ait donné son aval à la version budgétaire proposée par Eva de Bleeker via un texto envoyé sur Whatsapp. ”Un texto ne peut jamais révoquer une décision du gouvernement", s'est défendu le Premier ministre à la Chambre, ce mercredi 14 décembre. “Je n’ai jamais nié l’existence de messages Whatsapp, mais bien celle de messages approuvant l’erreur budgétaire. Certains disent qu’il existe des messages disant que j’ai dit 'ok' pour modifier le texte fondamentalement, et ça, ce n’est pas vrai."