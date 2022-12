Manifestation nationale: des dizaines de milliers de manifestants attendus à Bruxelles, les réseaux TEC et STIB fortement perturbés

Le secteur public sera vraisemblablement le plus affecté: "Le secteur non-marchand n'entre pas en ligne de compte pour l'éventuelle prime de 500 ou de 750 euros octroyée dans le cadre des négociations de l'enveloppe bien-être et de la norme salariale. Une norme salariale qui, je le rappelle, est fixée à 0%".

Le porte-parole néerlandophone de la CSC, David Van Bellingen, ajoute: "Nous recevons beaucoup de questions et de remarques de la part de personnes qui éprouvent des difficultés à payer leurs factures ou leurs achats". C'est pourquoi les syndicats exigent aussi le plafonnement des prix de l'énergie et "l'arrêt des offensives sur l'index".

Les 19 CPAS bruxellois ont d'ores et déjà annoncé leur présence dans les rues de Bruxelles: "Leurs homologues wallons devraient suivre le mouvement" confie Thierry Bodson. Pour le reste, chaque cas devrait être différent: "Chez bpost, la mobilisation devrait être 'half en half' ('moitié-moitié', NDLR.). L'enseignement francophone, la police et les pompiers devraient fonctionner normalement".

Les trains devraient également rouler au contraire de nombreux bus, métros ou trams au TEC, à la Stib et chez De Lijn. Plus de 200 vols sont déjà supprimés à l'aéroport de Bruxelles-Zaventem. À Charleroi, au maximum 30% des vols seront finalement annulés. D'après BSCA Security, les passagères et passagers touchés ont déjà été prévenus. Par contre, d'autres désagréments surviendront pour les arrivées puisque les liaisons en bus vers la gare de Charleroi seront beaucoup moins nombreuses, voire inexistantes.

La manifestation nationale démarrera à 10h00 depuis la gare du Nord à Bruxelles.

La STIB au ralenti

La STIB roule avec un nombre de lignes réduit vendredi en raison de la manifestation nationale. En ce qui concerne le métro, seule la ligne 1 fonctionne et est prolongée jusqu'à Erasme, note la société de transports bruxelloise sur Twitter vers 6h30.

Pour ce qui est des lignes de tram, les lignes 3, 4, 7, 8, 9, 51 et 92 roulent. Les bus 12, 36, 46, 50, 53, 56, 59, 65, 71, 87 (prolongée jusqu'à Etangs Noirs), 95. Le T-bus 92 roule également.

Le réseau TEC fortement perturbé

L'ensemble du réseau TEC est fortement perturbé vendredi en raison de la manifestation nationale, indique la société de transport wallonne.

Les réseaux de Charleroi, de Liège-Verviers et du Hainaut sont fortement touchés, de même que ceux de Namur et du Brabant wallon. Le réseau du Luxembourg est légèrement impacté.

Les 950 circuits de transport scolaire vers l'enseignement ordinaire et spécialisé ne sont pas impactés par cette journée d'actions nationale, ajoute le TEC.

Des informations supplémentaires sur les parcours supprimés sont disponibles sur www.letec.be.