Polémique à propos du budget présenté par Eva De Bleeker: les corrections faites par le cabinet de De Croo dévoilées

”Un texto ne peut jamais révoquer une décision du gouvernement”, s’est défendu De Croo, “Je n’ai jamais nié l’existence de messages Whatsapp, mais bien celle de messages approuvant l’erreur budgétaire”. Le Premier ministre a affirmé que son cabinet avait signalé à celui d’Eva De Bleeker, via “les canaux officiels”, que son texte n’était pas correct.

"Tout le monde constate qu'Alexander De Croo n'est pas le vrai Premier ministre de ce gouvernement, il faut mettre les choses au clair"

Mais d’après les nouvelles informations de Knack, il semblerait que le cabinet d’Alexander n’ait pas fait de remarques sur le montant du budget mais uniquement sur les formulations de phrases et quelques informations non chiffrées. Le magazine flamand a en effet mis la main sur le texte envoyé par le cabinet De Bleeker aux membres du comité de lecture, et notamment sur la version relue et commentée par les représentants du cabinet du Premier ministre. Ces derniers n’ont nulle part fait de remarques sur les chiffres présentés dans le texte.

Entre le premier envoi aux différents membres du comité de lecture et la signature – qui fait office d’approbation – du texte erroné par le roi, Eva De Bleeker et les vice-premiers ministres Vincent Van Peteghem (CD&V) et Vincent Van Quickenborne (Open VLD), le texte du budget a bien été adapté suivant les remarques faites. Mais aucune n’ayant été effectuées à propos des chiffres du budget, ceux-ci n’ont pas été modifiés.