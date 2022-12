Après avoir passé la nuit dehors, une délégation des Engagés reçue au siège de l'Open Vld

Lundi matin, 5 d'entre elles ont été reçues par Egbert Lachaert et Alexander De Croo. "Nous avons pu leur présenter nos revendications et leur rappeler que des gens dorment encore à la rue", a expliqué Yvan Verougstraete à l'issue de la rencontre.

"Nous nous sommes adressés à Alexander De Croo car c'est lui le capitaine de l'équipe, mais nous n'y arriverons que si chaque ministre s'y met et considère que c'est son job de faire de l'accueil une priorité. La ministre de la Défense pourrait ainsi rendre disponible au minimum les 1.500 places qu'elle s'est engagée à ouvrir. Le ministre de la Mobilité pourrait mettre à disposition les pièces inutilisées dans les gares et le secrétaire d'Etat à la Régie des Bâtiments pourrait participer à l'effort en mettant à disposition des bâtiments appartenant à l'Etat fédéral", a-t-il plaidé.

Les Engagés pointent également la longueur de la procédure d'asile. "Seize mois pour obtenir une réponse, c'est beaucoup trop long et ça crée un arriéré important. Il faut des critères objectifs et compréhensibles", a poursuivi Yvan Verougstraete.

"Alexander De Croo et Egbert Lachaert étaient réceptifs même si on n'a pas la même vision sur tout. Nous allons rester en contact et poursuivre, de notre côté, notre travail parlementaire", a-t-il conclu.