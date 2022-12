La semaine passée, les centristes avaient posé des balises, notamment le départ de tous les anciens membres de cette instance en charge du fonctionnement de l'assemblée, la transparence des décisions qui y sont prises, l'application de la règle des crédits limitatifs, la validation préalable et le rapport systématique de toute mission à l'étranger, et la réalisation d'économies sur le fonctionnement du Bureau et du parlement.

"Après négociation avec les partis de la majorité PS, MR et Ecolo, nos différentes conditions ont été rencontrées et s'agissant de la cinquième relative à la réduction des dépenses de fonctionnement du Bureau et du Parlement, la majorité s'est engagée à établir avec l'opposition un plan de sobriété des dépenses, ce qui était l'une de nos exigences. Il devra présenter ce plan dans les meilleurs délais à la nouvelle commission de la Comptabilité du Parlement wallon", ont dit les Engagés.

L'Arlonaise Anne-Catherine Goffinet siégera au Bureau au nom du parti. Avant d'être députée, elle a travaillé durant dix ans comme auditeur de comptes dans les secteurs privé, public et associatif.