Budget fédéral: le PS assure que la réforme de la TVA et des accises sur l'énergie ne sera pas compensée

La question de la neutralité budgétaire de la réforme des accises suscite le débat depuis plusieurs semaines. Dans son intervention, Ahmed Laaouej est revenu sur cette question et a tenu à lire des extraits de la notification du gouvernement et de la note de politique générale du ministre des Finances Vincent Van Peteghem. "Et quand on combine la notification et la note, on voit bien qu'on ne peut pas reprendre d'une main ce que l'on a donné de l'autre", a assuré le député socialiste. "Je vous mets au défi de trouver le mot compensation !"