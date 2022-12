André Frédéric revient sur les défis qui attendent le Parlement wallon: "Il faudra resserrer les boulons à tous les niveaux"

Revenant sur les raisons de sa désignation, André Frédéric estime avoir été désigné pour ramener "de la sérénité dans ce parlement qui en a bien besoin".

Malaise au Parlement wallon entre Jean-Claude Marcourt et André Frédéric, son successeur

Après avoir fait face à de multiples crises, André Frédéric estime que la dernière à avoir fait trembler le Parlement est une crise "dans le management, dans la gestion humaine et financière du Parlement wallon".

"On me reconnaît des qualités humaines et une volonté en toute humilité d’essayer de ramener cette sérénité avec une préoccupation majeure et prioritaire qui est celle du personnel, d’une centaine de personnes qui travaillent pour le Parlement wallon", déclare-t-il.

Que faut-il changer ?

À cette question, André Frédéric a plusieurs réponses: "Il faut d’abord rendre la confiance, le personnel est meurtri après toutes les attitudes contestables du greffier mises en lumière par la presse, explique-t-il. Il faut également amener de la transparence supplémentaire. Il y a déjà des règles qui doivent être renforcées. On a par exemple déjà mis en place la commission de la comptabilité, on a analysé en public ce qui est nouveau. On ouvre tout grand les fenêtres pour faire en sorte que les informations soient connues de tous. on veut faire en sorte qu’un euro public dépensé soit un euro public justifié."

Le futur président du Parlement wallon estime qu’il n’y a cependant pas eu de faute de la part du bureau "un manquement, un excès de confiance qui a été accordé au greffier qui fait qu’on s’est rendu compte trop tard qu’il y a eu des dépassements importants".

André Frédéric veut donc à présent veiller à faire respecter et renforcer les règles existantes.

Concernant la question des primes touchées par les membres du Parlement wallon, André Frédéric choisit également la transparence: "Il y a une volonté de sobriété budgétaire, la question sera sur la table du bureau. en matière de rémunération, je n’ai pas de souci, je suis ouvert à tout. Il faudra resserrer les boulons à tous les niveaux."