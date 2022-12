La Vivaldi démine le dossier des droits d’auteur

Des contacts entre le MR, le CD&V et le Premier ministre, Alexander De Croo, ont permis d’apaiser les craintes des libéraux francophones.

La polémique entre le MR et le ministre des Finances, Vincent Van Peteghem (CD&V), à propos de la réforme des droits d’auteur s’est apaisée mercredi à la Chambre. Et cela sans attendre la réunion des principaux ministres fédéraux (en “kern”), annoncée pour mercredi. L’objectif de la réforme portée par le vice-Premier CD&V est de mettre un terme à des abus de ce régime fiscal très favorable et assurer...