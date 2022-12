Alexander De Croo sur la crise de l'asile: "Jamais nous ne pourrons régler tout tout seuls"

Dans leur réponse, le Premier ministre Alexander De Croo et la secrétaire d'État à l'Asile et la Migration Nicole de Moor ont défendu la politique menée. "Le réseau Fedasil compte plus de 30.000 places d'accueil, soit plus que lors de la crise de 2015", a souligné M. De Croo. "Jamais nous ne pourrons régler tout tout seuls", a-t-il ajouté, appelant à une "meilleure coopération européenne". "Mais je ne me cache pas derrière l'argument de l'Europe. La responsabilité est collective."

"Ce n'est pas une crise de l'accueil mais de volonté politique": des associations assiègent les cabinets ministériels avec les "Misères d'hiver"

Nicole de Moor a de son côté indiqué que de premiers demandeurs d'asile occupant le bâtiment de la rue des Palais à Schaerbeek ont reçu une invitation à rejoindre le réseau d'accueil de Fedasil. Un poste médical a en outre été installé sur place. Désormais, "nous pouvons donner un abri à tous ceux qui dorment dans la rue. Or, tous n'acceptent pas cette offre", a par ailleurs souligné la secrétaire d'État.

Depuis l'opposition, Vanessa Matz (Les Engagés) s'est demandée comment les socialistes et les écologistes pouvaient maintenir leur confiance.