Patrick Dupriez réagit aux propos de Jean-Claude Marcourt: "Par frustration, il tente d'éclabousser autour de lui"

Hub. brussels, Awex et WBI : les organismes publics aussi volent en business

Des propos qui n'ont pas plu au premier cité. "Par frustration, sans doute, l'ancien Ministre wallon et Président du Parlement de Wallonie, Jean-Claude Marcourt, tente d'éclabousser autour de lui et affirme que j'aurais voyagé aux mêmes conditions que lui durant mon mandat de président de l'Assemblée", a répondu Patrick Dupriez via un communiqué posté sur Twitter. L'Ecolo a ensuite partagé la liste des missions internationales effectuées pendant qu'il était à la présidence wallonne. Il y dévoile cinq déplacements dans le cadre de son mandat, dont un seul, au Québec, s'est déroulé en classe business.

"Ce voyage transatlantique a en effet été réservé en classe business par le Service des Relations Internationales du Parlement, selon la pratique permanente depuis 2003 jusqu'à aujourd'hui. Je précise au besoin que je le découvre en montant dans l'avion et que, pour ce qui me concerne, la classe économique me paraît parfaitement adéquate, même pour un long vol", s'est justifié Patrick Dupriez.

Il a finalement appelé à "faire preuve de pédagogie, d'humilité et de responsabilité, plutôt qu'attirer tout le monde dans le marigot du 'tous pourris'". Il a également regretté dans un autre tweet que Jean-Claude Marcourt se comporte "en petit monsieur".