"Un menu minceur pour des familles déjà au régime depuis de nombreuses années": une partie de l'opposition s'inquiète concernant le budget bruxellois

Selon le ministre du Budget, Sven Gatz (Open Vld), le déficit est cependant conforme à l'objectif du plan pluriannuel budgétaire. L'inflation élevée et la hauteur des factures énergétiques font augmenter les dépenses publiques.

Les indexations successives des salaires représentent ainsi une dépense supplémentaire de 183,7 millions par rapport au budget initial de l'année en cours. Celle des dotations aux commissions communautaires, aux secteurs en fonction d'accords existants (e.a. hôpitaux, maisons de repos, autorités locales et CPAS), ainsi que des emplois des Agents Contractuels Subventionnés pèse 99,6 millions de plus. Les charges d'intérêt subissent une hausse de 67,5 millions.

Le budget 2023 soutenu par le gouvernement Vervoort prévoit par ailleurs 163 millions d'euros d'économies dont 60 millions via le programme Optiris d'optimisation et de transition des services et institutions publiques de la Région-capitale; et 7 millions de baisse des subventions facultatives (-3%).

Pour le chef du groupe MR, David Leisterh, les chiffres sont alarmants depuis 2016. Le déficit était alors de 156 millions; il passe à 2 milliards en 2022. La dette a triplé en moins de 10 ans pour atteindre près de 13 milliards (4,7 milliards en 2016).

"La majorité invoque des dépenses stratégiques, mais tout semble stratégique sauf le budget.... L'absence de réformes pour résorber le déficit et diminuer la dette va couper les jambes aux Bruxellois", a dit le chef du groupe libéral.

Celui-ci a mis en exergue les mesures que sa formation avance dans les différents domaines stratégiques: allocation loyer, Partenariat Public Privé via les AIS et meilleure politique d'aide à l'acquisition du logement; fin du saupoudrage des subsides dont la part dans le budget régional est passée en dix ans, de 200 à 800 millions, ...

"L'emploi doit être le moteur du redéploiement à Bruxelles. Il n'est pas acceptable qu'Actiris identifie 83.000 métiers inoccupés alors qu'il y aurait 86.000 demandeurs d'emploi", a-t-il poursuivi, regrettant que le gouvernement bruxellois n'ait pas accepté une commission spéciale pour les indépendants, "durement touchés par les crises successives et les errements de gestion".

Lui emboîtant le pas, Cieltje Van Achter (N-VA) a mis en exergue les critiques, selon elle sévères, de la Cour des Comptes à l'égard du budget bruxellois. L'objectif de retour à l'équilibre budgétaire du plan pluriannuel en 2024 n'est absolument pas crédible. La réalisation des mesures d'économie soulève plus de questions que de réponses, a encore dit la cheffe de groupe de la formation nationaliste.

Pour Céline Fremault (Les Engagés), les promesses ont fait leur temps: il faut une analyse pragmatique et surtout réaliste face à la situation budgétaire "alarmante" de la Région d'autant que les réformes environnementales n'avancent pas au rythme exigé par le climat; les politiques sociales, insuffisamment subsidiées, ne peuvent déployer totalement une réponse humaine à la hauteur de la détresse observée; ou encore que le secteur économique affaibli par les crises successives, mérite des réponses rapides très ciblées.

Françoise De Smedt (PTB) considère que le budget 2023 est "un menu minceur pour des familles déjà au régime depuis de nombreuses années".

Selon elle, le gouvernement n'utilise que du sparadrap via des primes à proposer aux familles, indépendants ou petites entreprises comme l'allocation loyer qui profit à un peu plus de 7.000 personnes alors que 50.000 attendent un logement social; les primes rénovation qui ne profitent pas aux propriétaires modestes, à l'image du remplacement de la prime aux chaudières à condensation par celle sur les pompes à chaleur. Celles-ci ne fonctionnent que dans des immeubles où l'on a déjà beaucoup investi par ailleurs dans l'isolation et sont bruyantes dans les petites unités de logement, a-t-elle fait observer.

En matière de Mobilité, l'élue d'extrême gauche considère que les investissements dans les transports en commun restent insuffisants pour compenser les mesures "répressives et antisociales" pour les familles qui ne peuvent se passer de la voiture.

Elle a enfin regretté les mesures d'économie, notamment dans les subsides aux associations et dans l'administration via la réforme Optiris.

"Nous ne dépensons pas sans compter et ne comptons pas sans dépenser", a dit le ministre du Budget, Sven Gatz, dans sa réponse.

Celui-ci a contesté le reproche de manque de clarté du gouvernement Vervoort sur les économies projetées. Celles-ci sont détaillées à travers les rubriques des départements et les différentes compétences, a-t-il dit.

Le ministre a également souligné que les "spending reviews" avaient permis de réaliser 5 millions d'économies dans les Travaux publics et Mobilité.

Dans le domaine du logement social, les discussions sont toujours en cours.

Il a également insisté sur le fait que le débat devrait avoir lieu à partir de 2025, sur les investissements stratégiques qui ont été tenus à l'écart du budget jusqu'à présent. Pour lui, cela ne peut pas durer à l'infini.

M. Gatz a enfin indiqué que dans la foulée de la signature, lundi dernier, d'un prêt de 475 millions d'euros pour moderniser le charroi de la STIB, la Banque Européenne d'Investissement avait proposé que la Région bruxelloise introduise une nouvelle demande pour le chantier de construction de la ligne 3 du métro - ndlr: une opération de l'ordre du milliard d'euros-.